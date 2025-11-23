Rusya'nın Sızran Kentinde İHA Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı

MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Samara bölgesine bağlı Sızran kentinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Samara Bölge Valisi Vyacheslav Fedorishchev cumartesi günü yaptığı açıklamada, İHA'ların bölgedeki yakıt ve enerji altyapısını hedef aldığını ve Rus hava savunma sistemlerinin saldırıyı başarıyla önlediğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı da son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 155 İHA'nın Rus hava savunma birimleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.