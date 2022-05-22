Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Zaporijya Oblastı'ndaki yerleşim yerinde oluşan hasar - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Zaporijya Oblastı'ndaki yerleşim yerinde oluşan hasar

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Zaporijya Oblastı'ndaki yerleşim yerindeki hasar görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Zaporijya Oblastı'ndaki yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. Kent çevresinde saldırı sonrası kullanılamaz hale gelmiş bir zırhlı araç dikkat çekti. Bölgedeki görevli askerlerin nöbetlerini sürdürdüğü gözlendi.

AA / Güncel

Zaporijya, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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