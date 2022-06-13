Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı Mıkolayiv şehrinden detaylar Bidonlara su doldurmak için kuyrukta bekleyenler Mıkolayiv şehri sakinnleri ile röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde yaşanan su sıkıntısı sonrası, insanlar boş bidonlarını doldurmak için kuyrukta bekliyor. Mıkolayiv şehrinden detaylar Bidonlara su doldurmak için kuyrukta bekleyenler Mıkolayiv şehri sakinnleri ile röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde yaşanan su sıkıntısı sonrası, insanlar boş bidonlarını doldurmak için kuyrukta bekliyor. AA / Güncel Ukrayna Rusya su Güncel Haberler

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