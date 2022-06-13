Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Mıkolayiv şehrinden detaylar Bidonlara su doldurmak için kuyrukta bekleyenler Mıkolayiv şehri sakinnleri ile röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde yaşanan su sıkıntısı sonrası, insanlar boş bidonlarını doldurmak için kuyrukta bekliyor.

Mıkolayiv şehrinden detaylar

Bidonlara su doldurmak için kuyrukta bekleyenler

Mıkolayiv şehri sakinnleri ile röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde yaşanan su sıkıntısı sonrası, insanlar boş bidonlarını doldurmak için kuyrukta bekliyor.

AA / Güncel

Ukrayna Rusya su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title