Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor - Haberler

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ülkenin Rusya sınırına yakın kentlerinden Harkiv'de, geceleri devam eden bombardımana rağmen vatandaşlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Saldırıların ardından kent merkezindeki birçok noktanın harabe haline geldiği Harkiv'de, 134 numaralı okul binasının bahçesinde bulunan spor alanlarına gelen bazı Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte voleybol oynuyor. AA / Metin Aktaş - Güncel voleybol Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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