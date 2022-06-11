Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor.

Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ülkenin Rusya sınırına yakın kentlerinden Harkiv'de, geceleri devam eden bombardımana rağmen vatandaşlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Saldırıların ardından kent merkezindeki birçok noktanın harabe haline geldiği Harkiv'de, 134 numaralı okul binasının bahçesinde bulunan spor alanlarına gelen bazı Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte voleybol oynuyor.

AA / Metin Aktaş - Güncel

voleybol Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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