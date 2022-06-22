Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
AA - Metin Aktaş - Güncel
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Hasar almış binalar Evlerini onarmaya çalışan Ukraynalı vatandaşlar Yanmış binalar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Hasar almış binalar
Evlerini onarmaya çalışan Ukraynalı vatandaşlar
Yanmış binalar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Ukrayna ve Rus güçleri arasında savaşın başlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde Ukraynalı vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.
AA / Metin Aktaş - Güncel