Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Enkaz haline gelen binadan detaylar Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmala Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Enkaz haline gelen binadan detaylar Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmala Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde dün gece meydana gelen saldırıda, şehrin girişindeki bir kontrol noktası ve civarındaki bir binanın vurulduğu görüldü. Ekipler enkaz haline gelen binada çalışma yürüttü. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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