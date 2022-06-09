Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Enkaz haline gelen binadan detaylar Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmala Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Enkaz haline gelen binadan detaylar

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmala Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde dün gece meydana gelen saldırıda, şehrin girişindeki bir kontrol noktası ve civarındaki bir binanın vurulduğu görüldü. Ekipler enkaz haline gelen binada çalışma yürüttü.

AA / Metin Aktaş - Güncel

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