Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol havadan görüntülendi - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol havadan görüntülendi

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kentinin uygu görüntüleri yayınlandı.

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kentinin uygu görüntüleri yayınlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum uydu tarafından görüntülendi. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülürken, yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan Mariupol kentinde temel gıda besinlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Ayrıca şehirde hiçbir telefon şebekesinin ve internetin çekmediği öğrenilirken, halk tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, Mariupol'e gönderilen temel gıda maddelerini taşıyan konvoyun Rus askerleri tarafından alıkonduğunu duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Mariupol şehrinde halen tahliye ve yardım bekleyen en az 100 bin kişi olduğunu açıklamıştı.

(Bekir Keskin-İHA)

Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol havadan görüntülendi

Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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