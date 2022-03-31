Rusya'nın Saldırıları Sonrası Irpin Hayalet Kasabaya Dönüştü - Haberler

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Rusya'nın Saldırıları Sonrası Irpin Hayalet Kasabaya Dönüştü

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna ordusu Rus güçlerinin işgal ettiği Irpin'de yeniden kontrolu ele geçirdi.

Ukrayna ordusu Rus güçlerinin işgal ettiği Irpin'de yeniden kontrolu ele geçirdi. Ancak çatışmaların ardından burası hayalet kasabaya dönüşmüş durumda. Ukrayna'yı bir aydan fazla süredir işgal eden Rus yetkililer, İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde, Kiev ve kuzeyinde saldırıları azaltma kararını açıkladı. Ukrayna güçleri, Kiev dahil birçok kentte Rus ordusunun saldırıları karşısında direnç göstermeye devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, İşgal, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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