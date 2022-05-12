Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Rus saldırılarının başlamasından bu yana 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti. UNHCR tarafından geçtiğimiz ayın sonunda yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 8,3 milyon kişinin Ukrayna'yı terk edeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son raporunda ise, Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine denk gelen 8 milyondan fazla insanın Rus saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğu aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title