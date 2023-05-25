Rusya'nın Progress Ms-23 Kargo Uzay Aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi
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ST. PETERSBURG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) günün erken saatlerinde uzaya fırlatılan Progress MS-23 kargo uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini duyurdu.
ST. PETERSBURG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) günün erken saatlerinde uzaya fırlatılan Progress MS-23 kargo uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini duyurdu.
Çarşamba günü yapılan açıklamada uzay aracının, Soyuz-2.1a roketiyle Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Moskova saatiyle 15.56'da fırlatıldığı belirtildi. Ultra hızlı birleşme şemasının uygulandığı uçuşta, uzay aracı yaklaşık 3 saat 25 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.
Progress MS-23 uzay aracı yakıt, içme suyu, azot, araştırma ekipman ve aletleri, sarf malzemeleri ve bilimsel araştırma setlerinden oluşan yaklaşık 2.500 kilogramlık kargo taşıyordu.
Roscosmos, Progress MS-23 uzay aracını fırlatmakta kullanılan Soyuz 2.1a roketinin, Perm kentinin 300. yıl dönümü ve ilk kadın astronotun uzaya gidişinin 60. yıl dönümü anısına görsellerle donatıldığını belirtti.