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Rusya'nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi

Rusya'nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi

Güncel Haberler

Rusya, Progress MS-23 uzay aracını Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı.

Rusya, Progress MS-23 uzay aracını Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı.

Fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Progress MS-23 uzay ikmal aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ ile 15.55'te başarıyla fırlatıldı.

Toplam 2,5 ton yük taşıyan aracın yaklaşık 2 saat sonra Rusya'nın ISS'deki Poisk modülüne kenetlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Baykonur Uzay Üssü Rusya Güncel Haberler

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