Rusya'nın Petrol ve Doğalgaz Gelirleri Kasımda Yaklaşık Yüzde 34 Azaldı

Güncelleme:
Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %33,8 azalarak 530,9 milyar rubleye (6,8 milyar ABD doları) geriledi. Ekim'de alınan ek kar vergisinin etkisi ile bu gelirlerin önemli bir düşüş yaşadığı bildirildi.

MOSKOVA, 4 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 azalarak 530,9 milyar rubleye (6,8 milyar ABD doları) geriledi.

TASS Haber Ajansı'nın çarşamba günü yayımladığı Maliye Bakanlığı verilerine dayanan hesaplamalara göre ekimde 888,6 milyar ruble (11,4 milyar dolar) seviyesinde olan petrol ve doğalgaz gelirleri, kasımda önceki aya göre yüzde 40,2 düştü.

Haberde söz konusu aylık düşüşün büyük ölçüde ekimde alınan 327,8 milyar ruble (4,2 milyar dolar) tutarındaki ek kar vergisinden kaynaklandığı belirtildi. Verginin, üç ayda bir tahsil edildiği kaydedildi.

Ocak-kasım döneminde ise petrol ve doğalgaz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,4 azalarak toplam 8,029 trilyon ruble (103,4 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

