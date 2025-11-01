Haberler

Rusya'nın Petrol Boru Hattına Saldırı Düzenlendi

Güncelleme:
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Moskova bölgesindeki 'Koltsovoy' petrol boru hattına yapılan operasyonla ilgili bilgi verdi. Saldırının Rus ordusuna petrol tedarik eden kritik altyapıyı devre dışı bıraktığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın Moskova bölgesindeki petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Moskova bölgesinde yer alan "Koltsovoy" petrol boru hattına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, boru hattından Rus ordusuna petrol tedarik edildiği öne sürülerek, "Kritik askeri altyapı tesisinin başarılı şekilde devre dışı bırakıldığı yer, Moskova bölgesinin Ramenskoye ilçesinde yer alıyor." bilgisi verildi.

Uzunluğu 400 kilometre olan petrol boru hattının hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Petrol boru hattı devre dışı bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

Mıkolayiv kentine yönelik saldırıda bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mıkolayiv kentine misket başlıklı bir "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kim, saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'ya 223 İHA ile saldırı düzenlendi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye 223 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna, 206 İHA'yı imha etti veya yönünü değiştirerek etkisiz hale getirdi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
