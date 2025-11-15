Rusya'nın Perm Bölgesinde Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı
Rusya'nın Perm bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Minibüsün tıra çarpması sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinde dün geç saatlerde Kostroma-Perm Otoyolu'nda yolcu taşıyan bir minibüs tıra çarptı.
Kazada 7 kişi yaşamını yitirirdi, 7'si ağır 12 kişi ise yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel