Rusya'nın Perm Bölgesinde Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı

Rusya'nın Perm bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinde dün geç saatlerde Kostroma-Perm Otoyolu'nda yolcu taşıyan bir minibüs tıra çarptı.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirirdi, 7'si ağır 12 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.