Rusya'nın market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar ortaya çıktı - Haberler

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Rusya'nın market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 16 Mart'ta Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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