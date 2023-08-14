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Rusya'nın Mahaçkale kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Rusya'nın Mahaçkale kentinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel acil servis, yangının 500 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu ifade ederek, bölgede patlama riskinin devam ettiğini açıkladı. Polis patlama riskine karşı bölgeyi boşaltırken, halktan bölgeden uzak durması çağrısı yaptı. Mahaçkale'deki bir araba servisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın servisin yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramış, istasyonda bir dizi patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Rusya'nın Mahaçkale kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Rusya'nın Mahaçkale kentinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel acil servis, yangının 500 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu ifade ederek, bölgede patlama riskinin devam ettiğini açıkladı. Polis patlama riskine karşı bölgeyi boşaltırken, halktan bölgeden uzak durması çağrısı yaptı.

Mahaçkale'deki bir araba servisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın servisin yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramış, istasyonda bir dizi patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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