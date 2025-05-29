Rusya'nın Kuzey Kore'ye Hava Savunma Sistemi Sağladığı Belirlendi

Güney Kore ve ABD işbirliğiyle kurulan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) raporunda, Rusya'nın, Kuzey Kore'ye hava savunma sistemi sağladığı bildirildi.

Merkezi Seul'de bulunan Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan MSMT raporunda, Moskova-Pyongyang arasındaki son dönem askeri ilişkilere dikkat çekildi.

Raporda, Rusya'nın Kasım 2024'ten bu yana Kuzey Kore'ye en az bir Pantsir hava savunma sistemi ve savaş aracı transfer ettiği belirtildi.

Rusya'nın Mart-Ekim 2024 tarihlerinde Kuzey Kore'ye 1 milyon varilden fazla yakıt sağladığı ve Rusya'da yaklaşık 8 bin Kuzey Koreli işçinin çalıştığı ifade edilen raporda, Kuzey Kore'nin Eylül 2023'ten bu yana Rusya'ya milyonlarca top mermisi, balistik füze, ağır top ve tanksavar dahil 20 binden fazla konteyner askeri malzeme gönderdiği aktarıldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin 2024'te Rusya'ya 11 binden fazla asker gönderdiği, son dönemde 3 bin askerin daha konuşlandırıldığı kaydedildi.

Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi

MSMT, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'yi izleyen BM yaptırım panelinin yetkisini sona erdirmesinin ardından Ekim 2023'te Güney Kore ve ABD tarafından kurulmuştu.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Yeni Zelanda dahil toplamda 9 ülke yeni mekanizmaya katılmıştı.

Bu yıl 19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da MSMT Yönlendirme Komitesinin açılış toplantısı düzenlenmişti.

MSMT'ye katılan ülkelerin, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehdidi ele alma konusunda kararlı olduğu vurgulanmıştı.