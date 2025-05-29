Rusya'nın Kuzey Kore'ye Hava Savunma Sistemi Sağladığı Belirlendi

Rusya'nın Kuzey Kore'ye Hava Savunma Sistemi Sağladığı Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ve ABD işbirliğiyle kurulan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) raporunda, Rusya'nın Kuzey Kore'ye askerî malzeme ve hava savunma sistemleri transfer ettiği bildirildi. Ayrıca, Rusya'nın Kuzey Kore'ye büyük miktarda yakıt sağladığı ve Kuzey Kore'nin de Rusya'ya askeri malzeme gönderdiği vurgulandı.

Güney Kore ve ABD işbirliğiyle kurulan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) raporunda, Rusya'nın, Kuzey Kore'ye hava savunma sistemi sağladığı bildirildi.

Merkezi Seul'de bulunan Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan MSMT raporunda, Moskova-Pyongyang arasındaki son dönem askeri ilişkilere dikkat çekildi.

Raporda, Rusya'nın Kasım 2024'ten bu yana Kuzey Kore'ye en az bir Pantsir hava savunma sistemi ve savaş aracı transfer ettiği belirtildi.

Rusya'nın Mart-Ekim 2024 tarihlerinde Kuzey Kore'ye 1 milyon varilden fazla yakıt sağladığı ve Rusya'da yaklaşık 8 bin Kuzey Koreli işçinin çalıştığı ifade edilen raporda, Kuzey Kore'nin Eylül 2023'ten bu yana Rusya'ya milyonlarca top mermisi, balistik füze, ağır top ve tanksavar dahil 20 binden fazla konteyner askeri malzeme gönderdiği aktarıldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin 2024'te Rusya'ya 11 binden fazla asker gönderdiği, son dönemde 3 bin askerin daha konuşlandırıldığı kaydedildi.

Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi

MSMT, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'yi izleyen BM yaptırım panelinin yetkisini sona erdirmesinin ardından Ekim 2023'te Güney Kore ve ABD tarafından kurulmuştu.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Yeni Zelanda dahil toplamda 9 ülke yeni mekanizmaya katılmıştı.

Bu yıl 19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da MSMT Yönlendirme Komitesinin açılış toplantısı düzenlenmişti.

MSMT'ye katılan ülkelerin, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehdidi ele alma konusunda kararlı olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü

Benfica'dan ayrıldı çocukluk kulübüne geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İBB soruşturmasında kritik gelişme! 3 isim daha itirafçı oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.