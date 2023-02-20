Rusya'nın Kursk bölgesinde siperde çıkan yangında 6 asker öldü Güncel Haberler Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir siperde çıkan yangında 6 askerin öldüğü bildirildi. Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir siperde çıkan yangında 6 askerin öldüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kursk bölgesindeki bir siperde yangın çıktı. Yangında Rusya Batı Askeri Bölgesine bağlı 6 asker yaşamını yitirdi. Yangına yanıcı maddelerin kullanımıyla ilgili kuralların ihlalinin neden olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Rusya Güncel Haberler

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