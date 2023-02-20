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Rusya'nın Kursk bölgesinde siperde çıkan yangında 6 asker öldü

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Rusya'nın Kursk bölgesinde siperde çıkan yangında 6 asker öldü

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir siperde çıkan yangında 6 askerin öldüğü bildirildi.

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir siperde çıkan yangında 6 askerin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kursk bölgesindeki bir siperde yangın çıktı.

Yangında Rusya Batı Askeri Bölgesine bağlı 6 asker yaşamını yitirdi.

Yangına yanıcı maddelerin kullanımıyla ilgili kuralların ihlalinin neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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