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Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktı

Güncel Haberler

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

Kırım yakınlarındaki Krasnodar'ın Valisi Veniamin Kondratiyev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını belirtti.

Yaklaşık 1200 metrekare alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kondratiyev, yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisine de 29 Nisan'da insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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