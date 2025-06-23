Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırıda 6 Ölü, 19 Yaralı
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi de yaralandı.
KİEV, 23 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, gece yarısı gerçekleşen saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel