Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Hava Saldırısında Portekiz Büyükelçiliği de Hedef Alındı

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentine düzenlediği füze saldırısında Portekiz Büyükelçiliği'nin de aralarında bulunduğu Kiev'deki altı diplomatik misyonun hasar gördüğünü açıkladı. Portekiz hükümeti, Lizbon'daki Rusya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısında Arnavutluk, Arjantin, Kuzey Makedonya, Filistin, Portekiz ve Karadağ'ın diplomatik temsilciliklerinin hasar gördüğünü bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Kiev'i hedef alan hava saldırısına tepki gösterdi. Leyen, " Kiev'e karşı bir başka iğrenç Rus saldırısı. Bu kez Portekiz Büyükelçiliğine ve diğer bazı diplomatik hizmetlere ev sahipliği yapan bir binaya. Putin'in uluslararası hukuku hiçe sayması yeni boyutlara ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkentini hedef alan Rus saldırılarını şiddetle kınadı. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından Kiev şehrine çok yoğun bir saldırı düzenlendi ve patlamalardan biri Portekiz büyükelçiliğinin konsolosluk binası da dahil olmak üzere birçok ülkenin diplomatik tesislerinde nispeten hafif maddi hasara neden oldu" dedi.

Rangel, Rusya saldırılarının diplomatik tesislere zarar vermesi ya da hedef almasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Portekiz hükümeti, Lizbon'daki Rusya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak olaydan duyduğu rahatsızlığı iletti.