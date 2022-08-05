Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil şehri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir araya geleceği Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi, yumuşak ikliminden dolayı yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda.
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir araya geleceği Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi, yumuşak ikliminden dolayı yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda. Rusya Devlet Başkanı Putin, yeşil ve maviyle iç içe yaşayan Soçi'yi özel görüşmeleri için tercih ediyor.
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel