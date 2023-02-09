Rusya'nın Kahramanmaraş'ta Kurduğu Sahra Hastanesi Hizmet Vermeye Başladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, “Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane,7/24 hizmet verecek” açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, " Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane,7/24 hizmet verecek" açıklamasını yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan depremin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Kahramanmaraş'a kurulan sahra hastanesi hizmet vermeye başladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane,7/24 hizmet verecek."