Rusya'nın İlk Sürücüsüz Kamyonları Moskova'yla St. Petersburg Arasında Mal Taşıyacak

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya'nın önde gelen kamyon üreticisi Kamaz'ın, Çarşamba gününden itibaren M-11 Moskova-St. Petersburg Karayolu'nda mal taşıyacak ilk sürücüsüz kamyon filosunu tanıtacağını duyurdu.

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya'nın önde gelen kamyon üreticisi Kamaz'ın, Çarşamba gününden itibaren M-11 Moskova-St. Petersburg Karayolu'nda mal taşıyacak ilk sürücüsüz kamyon filosunu tanıtacağını duyurdu.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu yeni girişimin, "akıllı yolların" sunduğu hizmetlerle bağlantılı olarak insansız araçların kullanımına öncülük yapmayı amaçlayan "İnsansız Lojistik Koridorları" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya'nın PEK, Globaltruck ve Gazpromneft-Supply gibi önde gelen taşıma şirketleri Çarşamba günü yapılacak deneme faaliyetinde yer alacak.

Bakanlık, Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'un gözetiminde yürütülen projede M-11 Karayolu'nda sadece Merkezi Bilimsel Araştırma Otomobil ve Otomotiv Motorları Enstitüsü'nün (FSUE NAMI) test laboratuvarında değerlendirilip Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan onay alarak güvenlilik gerekliliklerini karşılayan insansız araçların çalışmasına izin verileceği belirtildi.

Şu ana kadar gerekli tüm prosedürleri sadece Yar Çallı merkezli Kamaz şirketi tamamlamış durumda.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı Başkan Vekili Dmitri Bakanov, kamu fonlarını kullanmadan yenilikçi insansız çözümler uygulayan Rus şirketlerini desteklediklerini yineleyerek tüm karayolu kullanıcılarının güvenliğinin en birinci öncelik olduğunu vurguladı.