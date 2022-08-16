Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da mühimmat deposu patladı Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da geçici olarak depolanan mühimmatlar patladı. Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da geçici olarak depolanan mühimmatlar patladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktığı belirtildi. Yangın sonucu mühimmatların patladığı ifade edildi. Olayda, yaralanan olmadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Yangının sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Mayskoye köyüne yakın Canköy kentindeki elektrik trafo merkezinde de yangın çıktığı belirtiliyor. Güncel AA / Dmitri Chirciu Canköy Rusya Kırım Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da mühimmat deposu patladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.