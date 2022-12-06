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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü

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Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Donetsk, Ukrayna'nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Güncel

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