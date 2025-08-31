Rusya'nın İHA Saldırısı Odesa'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Ukrayna, Rusya'nın Odesa kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının 29 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktığını açıkladı. Saldırı enerji altyapısında hasara yol açtı ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna, Rusya'nın, Odesa kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının elektrik kesintilerine neden olduğunu bildirdi.

Odesa Valisi Oleh Kiper, saldırının ardından Telegram hesabından açıklama yaptı.

Vali Kiper, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Odesa kentine düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle 29 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Saldırı sebebiyle enerji altyapısının yanı sıra konutların ve idari binaların da hasar gördüğünü kaydeden Kiper, "Bazı yerlerde yangınlar çıktı ve kurtarma ekiplerimiz tarafından hızla söndürüldü. Bir kişinin yaralandığı biliniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya'dan, Ukrayna'nın açıklamaları konusunda yorum yapılmadı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
