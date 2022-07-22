Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Hedef alınan bölgede Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler de yaşıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Hama ilindeki saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan siviller olduğu öğrenildi. AA / Hadi Kharrat - Güncel İdlib Güncel Haberler

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