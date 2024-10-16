Rusya'nın İdlib'de Düzenlediği Hava Saldırısında 2 Sivil Öldü, 21 Yaralı

??????? Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 21 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 17.00 sularında Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'e 4 hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Ainşib köyündeki marangoz atölyesine düzenlenen hava saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 21 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylelikle rejim güçlerinin ve Rus savaş uçaklarının gün içinde İdlib'e düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Rusya, son 3 günde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 27 noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.