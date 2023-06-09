Rusya'nın Hindistan'a Petrol İhracatı 2022'de 19 Kat Arttı

ST. PETERSBURG, 9 Haziran (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'dan Hindistan'a petrol ihracatının 2022'de 19 kat artarak 41 milyon tona ulaştığını söyledi.

Novak, Energy Policy dergisinde Perşembe günü yayımlanan yazısında Rusya'nın mevcut enerji politikasını "Doğu'ya Dönüş" diye nitelendirdi. Novak, 2022'nin Mayıs ayında Rusya'dan Asya ülkelerine yapılan petrol sevkiyatının Avrupa'ya gönderilen hacmi ilk kez aştığını belirtti. Öte yandan 2022'de Rusya'nın dost ülkelere petrol ihracatı yüzde 76, petrol ürünleri ihracatı ise yüzde 20 oranında artış kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'nın geçen yıl yaklaşık 40 milyon ton petrol ve petrol ürününü Batı pazarlarından Doğu pazarlarına kaydırdığını belirtti.

Novak ayrıca, Rus hükümetinin Asya-Pasifik bölgesine enerji ihracatını artırmak amacıyla altyapıyı daha da geliştirmek için çaba sarf ettiğini söyledi. 2026 yılına kadar Asya'ya giden ana petrol boru hatlarının kapasitesinin 32 milyon ton artırılması ve toplam 600 kilometre petrol boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. Rusya'nın boru hatlarıyla Doğu'ya 100 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihraç etmesini sağlayacak projeler de hayata geçiriliyor.