Rusya: Ukrayna'ya Ait 13 Hımars Roketi ve 280 İha'yı Düşürdük

MOSKOVA, 10 Aralık (Xinhua) -- Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait bir güdümlü bomba, 13 HIMARS roketi ve 280 insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada Rus hava-uzay kuvvetlerinin, Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-27 tipi bir uçağı da düşürdüğü belirtildi.

Rusya'nın, özel askeri operasyonun başladığı günden bu yana Ukrayna'ya ait 669 uçak, 283 helikopter ve 101.411 İHA'yı imha ettiği kaydedildi.

Bakanlık, toplam 639 karadan havaya füze sistemi, 26.467 tank ve zırhlı savaş aracı, 1.627 çoklu roketatar, 31.815 sahra topu parçası ve havan topu ve 48.692 özel askeri aracın imha edildiğini ifade etti.