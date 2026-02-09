Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 11 balistik füze ve 149 insansız hava aracı kullanıldığı bilgisi paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'ya hava saldırıları düzenledi.
Saldırılarda Ukrayna'ya yönelik 11 "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 149 insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, 116 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Ayrıca, bazı İskender-M balistik füzeleri engellendi ve hedeflerine ulaşamadı." ifadeleri yer aldı.
"Saldırılar nedeniyle 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı"
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın Odessa kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişinin öldüğü aktarılarak, "Mevcut bilgilere göre 2 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Rus ordusunun Harkiv bölgesine düzenlediği hava saldırısına dikkat çekilen açıklamada, 10 yaşındaki bir çocuğun annesiyle hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte gece saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.