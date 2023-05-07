Rusya'nın güneybatısında orman yangını çıktı

Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerinde çıkan orman yangınına uçaklar ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yaklaşık 6 bin kişi ve 1370 yangın söndürme aracı görev aldı. Serdlovsk bölgesindeki yangın devam ediyor.