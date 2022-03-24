Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser...
AA - Betül Yürük - Güncel
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Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.
Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.
AA / Betül Yürük - Güncel