Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser... - Haberler

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Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser...

AA - Betül Yürük - Güncel
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Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser...

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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