Rusya'nın BM Temsilcisi: Washington'dan Talep Gelirse Lavrov, Blinken ile Görüşecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu ayın sonlarında New York'a yapacağı ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu ayın sonlarında New York'a yapacağı ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'de, Rusya'nın Nisan ayında Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Nebenzia, Lavrov'un 24 ve 25 Nisan tarihlerinde iki Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etmek üzere New York'ta olacağını söyledi.

Nebenzia, Lavrov'un Blinken ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna cevaben böyle bir görüşmenin Blinken'in müsaitlik durumuna ve Rus mevkidaşı ile görüşme isteğine bağlı olduğunu söyledi.

Nebenzia, "Böyle bir görüşme talep edilirse, Bakan Lavrov'un Bakan Blinken ile görüşmeye hazır olacağını tahmin ediyorum. Ancak bunun için en az bir koşula ihtiyacımız var, o da görüşmeye istekli olunması" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Guterres'in şehre geldiğinde Lavrov ile görüşeceğini söyledi.

"Sayın Lavrov buradayken, kendisinin ve genel sekreterin bir görüşme yapacağından hiç şüphem yok" diyen Dujarric, "Buluşma, Rusya Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Sekreterliği arasındaki uzun meseleler ve gündem maddeleri listesinin gözden geçirilmesiyle ilgili olacak" diye ekledi.