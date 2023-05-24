Rusya'nın Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırıları düzenlendi

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgeye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından Belgorod bölgesindeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gecenin sakin geçmediğini belirten Gladkov, "Çok sayıda İHA saldırısı oldu. Bunların birçoğu hava savunma sistemlerince vuruldu ancak Belgorod'ta hasarlar var." dedi.

Gladkov, bölgeye bağlı Grayvoron şehrindeki gaz boru hattında yangın çıktığını kaydederek, elektrik ve su hatlarının onarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Saldırılar sonucu yaralanan 9 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaşan Gladkov, "Grayvoron'da 550'den fazla kişi geçici konaklama merkezinde bulunuyor. Güvenlik güçleri, bölgeyi temizledikten ve izin verdikten sonra bunlar evlerine dönebilecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Gladkov, Ukrayna ordusunun Terezovka köyüne ateş açması sonucu 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hafta başında Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, Belgorod bölgesine girdiği ve bölgede "teröre karşı operasyon" durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bölgeye giren sabotaj grubunun yenilgiye uğratıldığını, 70'ten fazla militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.