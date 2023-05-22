Rusya'nın Belgorod bölgesinde 'teröre karşı operasyon' durumu ilan edildi

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girmesi nedeniyle bölgede "teröre karşı operasyon" durumu ilan ettiklerini bildirdi.

Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun oluşturduğu tehlike gerekçesiyle vatandaşların güvenliğini sağlamak için bazı önlemler alındığını belirtti.

Bugünden itibaren bölgede "teröre karşı operasyon" durumu ilan ettiklerini aktaran Gladkov, bu çerçevede bazı önlemler alındığını ve geçici sınırlamalar getirildiğini vurguladı.

Belgorod bölgesinde Rus hava savunma sisteminin bir insansız hava aracı düşürdüğünü de kaydeden Gladkov, daha önce sınır ötesinden Grayvoron'a yapılan saldırılarda yaralananların sayısının 3 kişi daha artarak 5'e çıktığını bildirdi.

Gladkov, bir top mermisinin de çocuk yuvasının bahçesine düştüğünü ve binanın tamamen yandığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini belirterek, "Sabotaj grubunun amacı dikkati Bahmut'tan uzaklaştırmak ve Bahmut'u kaybetmenin Ukrayna tarafı için siyasi etkisini azaltmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna: Bizimle doğrudan ilişkisi yok

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Totaliter bir ülkede tek itici siyasi gücün her zaman silahlı bir partizan hareketi haline geldiğini" aktaran Podolyak, "Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki olayları ilgiyle izliyor ve durumu inceliyor. Ukrayna'nın bununla doğrudan bir ilişkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Podolyak, "Bildiğiniz gibi tanklar herhangi bir Rus askeri mağazasında satılıyor ve yeraltı gerilla grupları da Rus vatandaşlarından oluşuyor." iddiasında bulundu.