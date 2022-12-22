Rusya'nın Başkenti Moskova'dan Kar Manzaraları

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da kar küreyen bir işçi, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da yağan kar geride ilginç görüntüler bıraktı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin'in duvarının önünde nöbet tutan bir asker, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'da karda yürüyen bir kadın, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da kar küreyen bir işçi, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)