Rusya'nın Başkenti Moskova'dan Kar Manzaraları Güncel Haberler MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da yağan kar geride ilginç görüntüler bıraktı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da kar küreyen bir işçi, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da yağan kar geride ilginç görüntüler bıraktı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin'in duvarının önünde nöbet tutan bir asker, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Rusya'nın başkenti Moskova'da karda yürüyen bir kadın, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da kar küreyen bir işçi, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Moskova Aralık Rusya Güncel Haberler

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