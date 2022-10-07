Fotoğraf: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Halk Sanatları Fuarı Düzenlendi
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MOSKOVA, 7 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da halk zanaatkar ve sanatkarları için düzenlenen yıllık bir etkinlik olan "Ateş Kuşu" sergi ve fuarında sergilenen el yapımı oyuncaklar görülüyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)¦
MOSKOVA, 7 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da halk zanaatkar ve sanatkarları için düzenlenen yıllık bir etkinlik olan "Ateş Kuşu" sergi ve fuarında sergilenen el yapımı oyuncaklar görülüyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel