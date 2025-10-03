Rusya'nın Avrupa'ya Karşı Hibrit Savaşında Suç-Terör Bağı

Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi (ICCT) ve GLOBSEC adlı düşünce kuruluşunun birlikte yayımladığı bir raporda, Rusya'nın Avrupa'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşta, marjinalleşmiş kişileri devşirerek devlet destekli bir "suç–terör" bağı inşa ettiği belirtildi.

ICCT ve GLOBSEC, "Rusya'nın Suç– Terör Bağı: Avrupa'da Hibrit Savaşın Aracı Olarak Suçluluk" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Rusya'nın Avrupa'ya karşı "hibrit savaşının tali bir alan olmadığı" belirtilirken bunun Moskova'nın Avrupa stratejisinin temel taşlarından birini oluşturduğu ifade edildi.

Rusya'nın, özellikle sabıkalı Rusça konuşan erkekler olmak üzere toplumsal olarak marjinalleştirilmiş kişileri Avrupa topraklarında sabotaj, kundaklama ve benzeri saldırılar düzenlemek üzere devşirdiği kaydedilen raporda, "Bu faaliyeti yürüten bir terör örgütü değil, doğrudan bir devlet aktörü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa'da bu tür faaliyetlere karışan 131 kişi tespit edildi

Raporda, Avrupa'da yaşayan ve bu tür faaliyetlere karışan 131 kişinin tespit edildiği aktarılırken bunların en az yüzde 35'inin geçmişte suç bağlantısı olduğu belirtildi.

Çoğunluğun 30 yaş civarındaki erkeklerden oluştuğu ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkelerden geldiği kaydedilen raporda, söz konusu kişilerin kırılgan ekonomik koşullar altında yaşadığına dikkat çekildi.

Raporda, devşirilen kişilerin yönlendiricilerinin talimatıyla yerel düzeyde hareket ettikleri ancak aynı zamanda izlerini gizlemek için sınır ötesine de seyahat ettikleri bildirildi.

Devşirme sürecinin hem çevrim içi hem de çevrim dışı aracılar vasıtasıyla yürütüldüğü kaydedilen raporda, "Bunlar arasında aile üyeleri ve yakın çevreden kişiler de yer aldı. Akrabalık bağları yalnızca devşirmeyi kolaylaştırmakla kalmadı, bazı durumlarda akrabaların aynı yönlendiriciye bağlı olarak birlikte hareket etmesi grup operasyonlarını da şekillendirdi." denildi.

Operasyonların sıklığı 2018'den bu yana arttı

Raporda, bu tür operasyonların sıklığının, 2018'den bu yana Avrupa'dan 600'den fazla Rus görevlisinin sınır dışı edilmesinin ardından arttığı belirtilirken, "Diplomatik kılıf altındaki istihbarat görevlilerinden mahrum kalan Moskova, Avrupa'nın yeraltı dünyasına yönelerek sabotajı tek kullanımlık sivil ajanlara dış kaynak olarak devretti." ifadeleri kullanıldı.

2022'den bu yana Rusya'yla bağlantılı 110 olayın tespit edildiğine işaret edilen raporda, bu olayların en çok Polonya ve Fransa'da gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, devşirmelere ödemelerin yapılan saldırıya göre değişiklik gösterdiği, basit eylemler için birkaç avro verilirken kritik altyapılara yönelik saldırı girişimlerine yüklü miktarlar verildiği kaydedildi.

Rusya'nın yaklaşımının "stratejik ortaklarından aldığı derslere de dayandığına" dikkati çekilen raporda, hem İran hem de Kuzey Kore'nin hibrit operasyonları suç aracılara dış kaynak olarak devretme konusunda uzun deneyime sahip olduğu değerlendirildi.

Avrupa'nın güvenlik öncelikleri yeniden yapılandırılmalı

Raporda, Avrupa'nın güvenlik önceliklerinin yeniden yapılandırılmasını gerektiğinin altı çizilirken Rusya'nın yürüttüğü yasa dışı ticaretin yalnızca ekonomik ya da yönetişim sorunu olmadığı belirtildi.

Bunun Rusya'nın doğrudan sabotaj faaliyetleri ve devlet destekli suç–terör ağıyla birleştiğine işaret edilen raporda, "Bunlar AB ve NATO için ciddi bir iç güvenlik tehdidine dönüşmüş durumda." uyarısı yapıldı.