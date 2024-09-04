Üye Girişi
Haberler

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu: Rus turistler Antalya'yı tercih ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışına, Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Vetrik, yaptığı konuşmada, yeni ve modern bir binaya taşındıkları için mutlu olduklarını belirterek, konsolosluğa başvuranların sayısının her yıl arttığını söyledi.

Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını belirten Vetrik, "Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz, Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var." dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Vetrik, şunları kaydetti:

"Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus-Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara Rus geleneksel ekmeği "Karavay" ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

antalya

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL?
title