Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü yapıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneğince "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, yakalarındaki zaferi simgeleyen Aziz Yorgi kurdelesi ve ellerindeki balonlarla büyükelçiliğin bahçesinde yürüyüş yaptı.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanan veya hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan katılımcılar, savaşta yaralananları ve yaşamını yitirenleri andı.

Büyükelçi Yerhov, bugün 78 yıl önce "Büyük Zaferi" kazanan baba ve dedelerinin anısına saygı duruşunda bulunarak yürüyüş yaptıklarını belirterek, yürüdükleri mesafenin kısa ancak bu etkinliğin öneminin çok büyük ve sembolik olduğunu söyledi.

Yerhov, "Bu, denildiği gibi nesiller arasındaki yani Büyük Vatan Savaşı'nın cephelerinde savaşanlar ve düşmana karşı zafer kazananlar ile şu anda yaşayanlar, atalarının eşi görülmemiş cesaretini hatırlayanlar ve bu kutsal bilgiyi çocuklarına ve torunlarına aşılayanlar arasındaki canlı bir bağlantıdır. Bunu hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu alay kalplerimizde yer alıyor"

Kendilerinin de zor zamanlar yaşadıklarını kaydeden Yerhov, Rusya'ya her taraftan yaptırım uygulandığını ve haklarının kısıtlandığını söyledi.

Yerhov, bu yıl birçok Rus şehrinde "Ölümsüz Alay" yürüyüşünün iptal edilmesi zorunda kalındığını belirterek, "Önemli değil, biz bugün sizlerle birlikte bunu yapmak isteyip de yapamayanlar için de yürüdük. Önemli olan bizim 'alayımız', bu alay kalplerde, bizim kalplerimizde yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Güçlerinin birlik, tarih, kültür ve hafızalarında olduğunu vurgulayan Yerhov, "Bizler, bugün Ölümsüz Alay'ın saflarında birleştiğimiz gibi bir olduğumuz sürece, asla yenilmeyiz." ifadesini kullandı.

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği Başkanı Karina Düzçimen de "dünya halklarının Batı'nın açık saldırganlığına maruz kaldığı" koşullarda ortak tarihi geçmişlerinin kendilerini bir arada tuttuğunu ve geleceklerinin teminatı olduğunu söyledi.

Düzçimen, Ölümsüz Alay yürüyüşünü gerçekleştirmek için gereken ne varsa yaptıklarını ve bugün yine hep beraber olduklarını belirterek, yürüyüşün her yıl yurt dışında yaşayan yurttaşları bir araya getirdiğini ifade etti.

Dünyanın onlarca ülkesinden temsilcilerin Türkiye'nin kalbinde bir araya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Düzçimen, "İkinci Dünya Savaşı'nın muzafferleri olan atalarımızın kahramanlıklarının aziz hatıralarını korumak, bize yönelik tüm tehditlerden çok daha güçlüdür." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı, renkli görüntüler oluştu.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüş, İkinci Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri gerçekleştiriliyor.