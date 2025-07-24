Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Yolcu Uçağı Düştü

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Rusya'nın Amur bölgesinde kaybolan An-24 tipi yolcu uçağının enkazı bulundu. Kazada kurtulan olmadı, uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

TINDA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Sosyal medyadan alınan bu video ekran görüntüsünde, Rusya'nın Amur bölgesinde bir yolcu uçağının düştüğü alan görülüyor, 24 Temmuz 2025.

Perşembe günü kaybolan yolcu uçağına ait enkaz, Rusya'nın Amur bölgesinde bulundu. Yerel acil durum birimlerinin bildirdiğine göre kazadan kurtulan olmadı.

Angara Havayolları'na ait An-24 tipi uçak, Habarovsk kentinden Tında'ya Blagoveşçensk aktarmalı olarak sefer yapıyordu. Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov'un Telegram hesabında paylaştığı bilgilere göre, uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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