Rusya'nın Altay Bölgesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Rusya'nın Altay Cumhuriyeti'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Gorno Altaysk kenti yakınlarında yaşandığı, hasar ve can kaybı olmadığı bildirildi. Ayrıca, Moskova saatiyle 03.00 sularında Kamçatka bölgesinde 8.7 büyüklüğünde başka bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 4,4 büyüklüğündeki depremin Altay Cumhuriyeti'ndeki Gorno Altaysk kentinin yakınlarında yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, deprem sonucu hasar ve can kaybının olmadığı ifade edildi.
Akademiye göre, Moskova saatiyle 03.00 sularında Kamçatka bölgesinde 8,7 büyüklüğünde depremin yaşandığı bildirilmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 8,8 olarak açıklamıştı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel