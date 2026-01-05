Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Neonazi ideolojiye" destek verdikleri gerekçesiyle 28 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eski Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland'i bugün ekonomiden sorumlu danışman olarak atadığı belirtildi.

Freeland'in, Nazi işbirlikçisi Mykhailo Khomyak'ın torunu olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, "Rusya, Bandera yanlısı yapı ve örgütlerde faaliyet gösteren ve Kiev rejimi tarafından savunulan Neonazi ideolojisini yaymayı amaçlayan 28 Kanada vatandaşına kalıcı giriş yasağı getirmiştir." denildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu kararla Kanada'nın Rusya'ya karşı uyguladığı kısıtlamalara da yanıt verildiği kaydedildi.