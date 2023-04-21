Rusya: NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'yı bünyesine katma çizgisini sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğini bozmaya çalışan saldırgan ittifakla karşı karşıyayız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği için destek verileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, NATO'nun saldırgan özünü göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

Peskov, "NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma ve ittifaka çekme çizgisini sürdürüyor. Bu, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin), Rusya Federasyonu'nun çıkarları ve güvenliğini sağlama ihtiyacı doğrultusunda (Ukrayna) özel askeri operasyonu başlatma kararının doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğini bozmaya çalışan saldırgan ittifakla karşı karşıyayız." dedi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da değinen Peskov, bu yaptırımların dünya ekonomisine zarar vereceğine işaret ederek, "Bu, yalnızca küresel bir ekonomik krize yönelik eğilimlerin artmasına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, yaptırımlara rağmen gelişmeye devam ettiklerini ve tehlikeleri göz önünde bulundurarak uzun vadeli planlar oluşturduklarını vurguladı.