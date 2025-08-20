Rusya, NATO Barış Gücü'nü Kabul Etmeyecek

Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya NATO askerlerinin gönderilmesine karşı olduklarını ve böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Emmanuel Macron'un önerilerine de eleştiriler yöneltti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da barış gücü olarak NATO askerlerini ve bu tür bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini belirten Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Medvedev, Macron'a yönelik "Galya horozu" benzetmesi yaparak, "Ancak kısık sesli, zavallı kuş, kümesin kralı olduğunu kanıtlamak için ötmeye devam ediyor." dedi.

Avrupa Birliği liderleri, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantının ardından "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
