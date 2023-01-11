Rusya: NATO-AB'nin imzaladığı ortak bildiri Batı üstünlüğüne methiyedir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ortak bildiriyi, "Batı üstünlüğü felsefesine methiye" olarak nitelendirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, NATO ile AB arasında Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, iki taraf arasındaki işbirliğinin bir sonraki seviyeye taşınması amacıyla ortak bildiri imzalanmasına tepki gösterdi.

Küresel olarak AB'nin NATO ile yeni bir ortaklık düzeyine doğru ilerlediğini belirten Zaharova, böylece AB'nin Çin ile jeopolitik rekabete çekildiğine işaret etti. Zaharova, "Ortak deklarasyon aynı zamanda Batı üstünlüğü felsefesi üzerine başka bir methiyedir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ve AB'nin kendi vatandaşları için tüm siyasi, ekonomik ve askeri araçları kullanacağını açıkça ifade ettiğini aktaran Zaharova, Batı'nın, dünyanın geri kalanını bu araçların yardımıyla yeniden biçimlendirilmesi gereken düşmanca bir ortam olarak gördüğünü ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, AB'yi çiçekli bahçe ve çevresindeki dünyayı da bu bahçeye ilerleyen ormana benzetmesini hatırlatan Zaharova, gerçekte Avrupa'yı bu "orman"ın tehdit etmediğini, tek kutuplu dünya yaratmaya çalışan AB ve NATO'nun suçlu olduğunu dile getirdi.

Zaharova, "Açıktır ki, NATO ve AB'nin bağımsız dış politika izleyen devletlere yönelik saldırgan ve çatışmacı yaklaşımları, devletleri 'biz' ve 'onlar' şeklinde bölmeye çalışmaları, yalnızca çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini engelleyecek, uluslararası güvenliği ve terörle mücadeleyi zayıflatacaktır." ifadelerini kullandı.