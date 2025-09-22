Rusya Müslümanlarından Musa Carullah Bigi doğumunun 150. yıl dönümünde anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, ünlü Müslüman alimlerinden Musa Carullah Bigi'nin doğumunun 150. yılı nedeniyle ilahiyat konferansı düzenlendi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının organizasyonuyla, Rusya Müslümanlarının önemli isimlerinden Musa Carullah Bigi'nin doğumunun 150. yılı nedeniyle onun hayatına, mirasına ve araştırmalarına adanan 10. İlahiyat, Bilim ve Eğitim Konferansı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte 23 Eylül 2015'te açılışını yaptığı Moskova Merkez Camisi'nin açılışının 10. yıl dönümüne ithafen düzenlenen uluslararası konferansa, Türkiye'den, eski Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Bölge Koordinatörü Ömer Faruk Savuran, farklı üniversitelerden ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri de katıldı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, programın başında yaptığı açılış konuşmasında, Musa Carullah Bigi'nin dini ilimlerin zirvesine Kur'an-ı Kerim'in metnini derinlemesine ve kapsamlı şekilde inceleyerek ulaştığını belirterek, "O, böylece hem ilahiyatçılar hem de akademisyenler tarafından tanınan, zamanının en büyük Kur'an alimi olmuştur." dedi.

Musa Carullah Bigi'nin, eserlerinde, Kur'an-ı Kerim'in, belirli bir ümmet için bir kitap değil, tüm insanlığın refahı için hayat veren bir kaynak olduğu görüşünü ortaya koyduğuna dikkati çeken Gaynutdin, onun, Kur'an'ın evrensel önemini ve rolünü kararlılıkla savunduğunu hatırlattı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov'un yönettiği oturumda, eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Musa Carullah'ın fikirlerine yönelik bir konuşma yaptı.

IRCICA Genel Müdürü Mahmud Erol Kılıç da Musa Carullah'ın İslam düşünce dünyasına katkılarına yönelik görüşlerini aktardı.

Konferans çerçevesinde yapılacak konuşmalar ve diğer etkinlikler 24 Eylül'e kadar devam edecek.