Rusya Mıkolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv kentini vurdu. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle 01.20 sıralarında meydana geldiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rusya gece saatlerinde Karadeniz'den fırlattığı 4 Kalibr füzesiyle Mıkolayiv'i vurdu. Yüksek hassasiyetli silahlar evleri ve tarihi bir binayı hedef aldı. Şu anda 1 ölü ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 23 yaralı olduğu bilinmektedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröristlerin bu insanlık suçu da yanlarına kar kalmayacaktır. Tüm suçluları bulacağız. Her şeyin hesabı sorulacak' dedi.